青海聚焦民生領域　懲治“蠅貪蟻腐”護民利

青海省海東市樂都區紀委監委聚焦惠農物資發放，組織紀檢監察幹部深入村社走訪，摸排問題線索，推動解決群眾急難愁盼。圖為近日，該區下營藏族鄉紀委幹部在堡子村瞭解有關情況。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京8月16日電／據中國紀檢監察報報導，“布拉家3890元，白日白瑪家6224元……”近日，青海省雜多縣蘇魯鄉多曉村村民大會上，村民有序簽字領取了被拖欠3年的草原補償金。



此前，該村村委會原主任加肖丁群先後挪用村民121萬餘元草原補償金用於個人消費等，村民利益嚴重受損。雜多縣紀委監委在獲取問題線索後，集中力量快查快辦。最終，加肖丁群被開除黨籍並移送檢察機關，涉案資金也被悉數追回，並按標準返還村裡736戶村民。



習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上強調，懲治“蠅貪蟻腐”，讓群眾有更多獲得感。青海省各級黨組織和紀檢監察機關深入貫徹落實中央紀委三次全會部署要求，堅決站穩人民立場，嚴查群眾身邊的“蠅貪蟻腐”，堅持“查、改、治”一體推進，以案件查辦倒逼推動解決群眾急難愁盼，切實提升群眾獲得感、滿意度。



“蠅貪蟻腐”表現形式多樣、牽涉部門眾多，需各方主動擔責履責、一貫到底，形成齊抓共管合力。青海省委主動扛牢主體責任，省紀委監委加強系統謀劃，建立上下聯動的“四包”機制，由省紀委監委班子成員包地區、包案件、包整治、包督導，強力推進辦案，督促各地區、各職能部門補短板、強弱項。



省紀委監委班子成員分別會同聯繫地區的監督檢查室、省派4個督導組定期會商研判包案情況，就線索研判、核查處置、以案促改全過程駐點指導，既注重提升基層紀委監委辦案能力，又突出加強難案積案化解力度。



青海省各級紀檢監察機關堅持問題導向，暢通“信訪網電”舉報渠道，督促職能部門移送問題線索，加強與信訪、12345政務服務熱線等平台的溝通聯繫，多渠道、多角度收集群眾訴求。



在此基礎上，該省紀委監委通過三輪次篩選，確定對一批群眾反映強烈、案情複雜的案件開展滾動式掛牌督辦。目前，省紀委監委掛牌督辦38件，帶件下沉49件。省紀委監委班子成員主動下沉一線督導，通過對黃南藏族自治州同仁市天然氣利用工程中有關違紀違法問題進行包案指導，立案查處了該市市政府分管領導插手工程項目問題；指導玉樹藏族自治州囊謙縣紀委監委對兩次查否的吉尼賽鄉黨委書記、麥曲村黨支部書記違規違紀問題進行重新核查，2人被立案調查並迅速處理……

