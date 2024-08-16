海外網評：警鐘長鳴，歷史罪責豈容扭曲？

中評社北京8月16日電／據海外網報導，這是值得永遠銘記的一天。79年前的8月15日，日本宣布無條件投降，標誌著中國人民抗日戰爭和世界人民反法西斯戰爭取得了完全勝利。曾經不可一世的日本侵略者在中華民族氣壯山河的抗爭中低下頭來，這再次昭示了正義必將戰勝邪惡、文明必將戰勝野蠻、光明必將戰勝黑暗的歷史鐵律。今天的日本，仍需正確認識並深刻反省日本軍國主義侵略歷史，切實尊重中國等亞洲受害國人民的感情，以史為鑒，消除遺毒，不要重蹈歷史舊轍。



二戰期間，日本軍國主義的侵略行為給包括中國在內的亞洲眾多國家帶來了沉重的災難。從慘無人道的南京大屠殺，到臭名昭著的731部隊進行活體實驗，無數無辜平民慘遭殺害，大量家庭支離破碎。日本軍國主義的累累罪行罄竹難書，違背了最起碼的人類良知和國際公法，不僅是對人權和人道主義的粗暴踐踏，更是對人類文明的瘋狂挑戰，給無數受害國人民帶來了難以磨滅的心靈創傷。



然而，日本戰後至今始終沒有正視戰爭責任，也始終沒有對歷史問題進行深刻的反省和懺悔謝罪。一些日本政客和右翼勢力甚至通過篡改歷史教科書，來淡化甚至美化侵略歷史。今年4月，日本文部科學省審核通過中學歷史教材《國史教科書》。該教科書美化日本侵略歷史，否認日本強征“慰安婦”的事實，這是其首次審核通過。事實上，早在1993年時任日本內閣官房長官河野洋平發表的“河野談話”中，就明確承認日軍直接參與在朝鮮半島、中國等地設置“慰安所”及強征當地婦女充當“慰安婦”，並對此表示道歉和反省。但《國史教科書》卻公開唱反調，稱“日軍沒有強行抓走朝鮮女性”。日本“兒童與教科書全國網絡21世紀”代表委員鈴木敏夫認為，日本政府長期以來對歷史修正主義採取縱容態度，企圖以顛倒黑白、美化歷史的教科書扭轉國民歷史認知。

