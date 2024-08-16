降息周期將開啟　港樓料現曙光

美國9月減息機會高，本港銀行最快或於年底至明年初才有望減息，部分買家近日已偷步入市，樓價跌幅料收窄。（大公報） 中評社香港8月16日電／大公報報導，據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑分析說，美國為打壓高通脹，自2022年3月中啟動加息周期，先後加息11次累計達5.25厘，其間本港樓市飽受壓力，樓價大跌逾兩成，創2008年金融海嘯後最大跌市，引發銀主盤及負資產個案湧現，發展商“深水炸彈價”開盤一個接一個。



反映整體二手樓價的中原城市領先指數CCL，於今輪美國加息周期累跌逾兩成，指數從2022年3月美國展開加息時180點以上，當時本港1個月拆息（HIBOR）低至1厘以下，最近CCL在140點水平徘徊，目前樓價處於近八年低位。在美國加息期間，本港亦加息5次共0.875厘，從而令樓價下跌。



中原地產統計的十大屋苑，總市值亦由美國加息前達9079億元，現已跌至7061億元。當中以中產屋苑太古城的業主人均身家蒸發305萬元最多。而以打工仔為主的嘉湖山莊，人均業主亦損失137萬元。曾有“炒家天堂”之稱的沙田第一城更變成“輸家天堂”，屋苑平均呎價由2022年3月1.7萬元，上月跌至1.24萬元，短短兩年多跌幅達27%，是今輪加息周期跌得最傷屋苑。



面對樓市氣氛疲弱，市民大量財富瞬間蒸發，甚至淪為負資產一族，市民還何來有心情外出消費，嚴重打擊各行各業，對經濟發展有負面影響。



不少買家已偷步入市



筆者認為，隨著美國經濟衰退風險升溫，9月減息機會極高，本港樓市將捱過這兩年零六個月最痛苦的加息周期。儘管本港銀行最快或於年底或明年初才有望減息，但由於美息趨降，利好本地市場氣氛，進一步增強買家入市信心，近日不少買家偷步入市，新盤開價屢見試底成功，樓價跌幅亦有所收窄。多個新盤正密鑼緊鼓部署推售，四季度樓市料現曙光。