富權：即使放行陸客赴台觀光也將“窒礙難行”

中評社香港8月16日電／澳門新華澳報16日發表富權文章：即使是放行陸客赴台觀光也將“窒礙難行”。以下為文章內容。



台灣地區陸委會昨日舉行每週例行記者會。第一副主委兼發言人梁文傑在回應媒體提問時表示，非常樂見由七名陸客組成的旅遊團於八月九日循“小三通”赴馬祖旅遊，陸委會也有全力協助這一個旅遊團，希望之後大陸的旅遊團能夠多多申請，“政府”都很歡迎。對於“行政院長”卓榮泰日前受訪時提到，只要大陸遊客能夠來台，那台方也願意讓台灣團客至大陸旅遊，梁文傑進一步解釋說，如果中國大陸的文旅部宣布把台灣列為開放旅遊的地區，那麼台方也願意讓團客過去，兩岸還是可以積極互動。



從梁文傑的回應看，台灣當局對於疫情過後，陸客赴台旅遊人數遠未“達標”，頗為焦急。實際上，台灣當局“交通部”將今年赴台旅客的人數目標定為一千二百萬人次，其中有二百萬人次是大陸遊客。但因為出於兩岸互相制肘的原因，今年已經過去七個月了，除了是個別經專案申請赴台者之外，到台灣地區旅遊的陸客沒有幾個人，因而“交通部”觀光署已經將赴台旅客人數的目標下修為一千萬人次，亦即是已經將陸客赴台的數據刪除。這個事態，無論是對台灣地區的旅遊業者，還是台灣當局本身，都是一個重大的挫折。



按照梁文傑的說法，是因為大陸文旅部在疫後先後三次公布恢復出境旅遊目的地名單，共有一百三十八個國家和地區，幾乎是全球主要旅遊目的地都已經基本開放，但偏就未有包括台灣地區在內。因而他就會有“如果中國大陸的文旅部宣布把台灣列為開放旅遊的地區，那麼台方也願意讓團客過去”之說。



但不可不知，大陸當局開放陸客赴台旅遊，是在承認“九二共識”的馬英九當政時期，海峽兩會於二零零八年六月十三日洽簽《海峽兩岸關於大陸居民赴台旅遊協議》，及隨後跟簽的幾個補充協議而確定的。而在民進黨當局上台後，由於其拒絕承認“九二共識”，就不但是兩岸制度性聯絡及協商機制“停擺”，就是馬英九事情海峽兩會簽署的二十三項協議及公司等，都未能完整地執行。甚至其中的《兩岸服務貿易協議》，因為民進黨慫恿支持“太陽花學運”而導致根本不能執行。因此，《海峽兩岸關於大陸居民赴台旅遊協議》的未能繼續執行，其根子在於民進黨當局拒絕承認兩岸協商的政治基礎——“九二共識”。



更不可不知，賴清德的那個推出“新兩國論”的“五二零”講話，在提到“重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學”時，是以“希望中國正視『中華民國』存在的事實”及尊重台灣民選合法的『政府』”為前提的。這就等於是以開放大陸居民赴台旅遊及大陸學生赴台就讀為誘餌，誘惑以至脅迫大陸接受賴清德的“新兩國論”，承認“中華民國”。這當然是絕不可能。

