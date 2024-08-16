深圳進出口再創新高　前7個月增長近三成

圖源：深圳商報 中評社香港8月16日電／據深圳商報報導，據海關最新統計，今年前7個月，深圳市進出口2.59萬億元，同比（下同）增長29.6%，創深圳市進出口同期歷史新高，在同期內地城市中排名首位，佔全國、全省的比重分別為10.4%、50.2%。其中，出口1.65萬億元，增長32.1%，亦為同期歷史新高，居同期內地城市首位；進口9405億元，增長25.5%。



7月，深圳市進出口3927.3億元，增長19.3%。其中，出口2446.6億元，增長18.5%；進口1480.7億元，增長20.7%。



民營企業進出口增速快



前7個月深圳市進出口數據中顯示五大亮點：一是民營企業佔比超七成，且增速快於整體；二是一般貿易、保稅物流均呈兩位數增長；三是對前十大貿易夥伴進出口保持兩位數增長水平；四是出口方面，機電產品佔比超六成，勞密產品出口增速明顯；五是進口方面，機電產品佔比超七成，自動數據處理設備及其零部件、半導體製造設備等商品進口倍增。



深圳民營企業進出口增速快。前7個月，深圳民營企業進出口1.86萬億元，增長44.2%，佔同期深圳進出口總值的（下同）71.8%，增速快於深圳市整體14.6個百分點。同期，外商投資企業進出口6097.5億元，增長4.1%，佔23.5%。



保稅物流暢通企業享便利



深圳一般貿易、保稅物流均呈兩位數增長。前7個月，深圳以一般貿易方式進出口1.49萬億元，增長41.1%，佔57.7%，增速快於深圳市整體11.5個百分點。同期，以保稅物流方式進出口6253.2億元，增長27.8%，佔24.1%；以加工貿易方式進出口4540.3億元，增長3.9%。



深圳近年著力暢通保稅物流，貼心助企服務。尤其是集成電路產業對國內外物流鏈依存度較高，深圳海關充分發揮特殊監管區域對接國內國際兩個市場的先天優勢，支持建設前海ICT（電子元件）物料供應鏈中心，同時疊加適用全球中心倉、前海MCC（國際中轉集拼）等新物流模式，實現“全球攬貨分撥、進出口集拼”的一站式作業模式。

