台風“安比”使日本多個航班及列車線路停運

日本全日空航司的飛機停靠在東京羽田機場2號航站樓（圖源：央視新聞） 中評社北京8月16日電／據央視新聞報導，總台記者當地時間16日獲悉，受第7號台風“安比”影響，截至當天4時，日本成田機場和羽田機場的日本航空有319架次航班停飛，全日空有355架次航班停飛，合計674架次。此外，東北新幹線等超過20輛列車無法正常運行，東京地鐵東西線對主要在地面上行駛的站點間線路實施停運。