盈樂生下龍鳳胎　首誕港產大熊貓

大熊貓“盈盈”和“樂樂”昨日誕下龍鳳胎。海洋公園圖片 中評社香港8月16日電／居港17年終開枝散葉 創全球最年長初次產子紀錄



香港文匯報報導，由中央於2007年送贈予香港特區的一對大熊貓“盈盈”、“樂樂”成功誕下首對港產大熊貓寶寶。香港特別行政區政府昨日公布，“盈盈”和“樂樂”於今年3月在海洋公園成功完成自然交配。“盈盈”經過近5個月的孕育期，分別於昨日凌晨2時05分及3時27分誕下一對龍鳳胎，“盈盈”更是全球最年長初次成功產子的大熊貓。目前是新生大熊貓寶寶的健康關鍵時刻，海洋公園動物護理專業團隊聯同中國大熊貓保護研究中心的專家正不分晝夜悉心照料“盈盈”及兩隻熊貓寶寶，直至牠們狀況完全穩定才與市民見面。



大熊貓一向以難於繁殖見稱，隨著年齡增長，成功產子的機會更微。大熊貓“盈盈”、“樂樂”來港17年，多次嘗試自然及人工繁殖，惟一直未能開花結果。“盈盈”今年7月底開始出現食慾下降、休息時間增加、荷爾蒙水平變化等妊娠或假懷孕症狀，大熊貓懷孕十分難檢測，公園獸醫團隊與熊貓中心的專家於本月11日透過超聲波掃描檢查，確認“盈盈”懷孕。



昨日凌晨生產 歷時逾5小時



海洋公園昨晚通過新聞稿公布，“盈盈”於19歲生日（15日）前夕成功誕下一隻雌性和一隻雄性大熊貓寶寶。前日（14日），“盈盈”開始出現頻繁活動及煩躁等臨盆徵兆，晚上10 時羊水穿破。首次生產的“盈盈”全程表現得非常緊張，大部分時間躺在地上不停扭動。在公園團隊和熊貓中心的專家安撫下，“盈盈”先後於昨日凌晨平安誕下一對雙胞胎，整個生產過程歷時逾5小時。

