黃載皓：誰將成為下一任中國駐韓國大使？

邢海明大使曾多次會見黃載皓教授（網絡資料圖） 中評社首爾8月17日電（作者 黃載皓）7月10日，中國駐韓國大使邢海明回國。自2020年1月冠狀病毒疫情爆發後不久，他被任命為大使，至今已近四年半。邢海明大使於2021年7月15日公開反駁了尹錫悅總統作為總統候選人時接受媒體採訪的內容，在採訪中，尹總統說：“在強大的韓美同盟基礎上，我們應該加強與擁有相同價值觀的國家的合作......橫向的中韓關係是可能的”。第二天，邢大使撰寫了題為《反駁尹錫悅訪談》的專欄，認為 “美韓同盟不應損害中國的利益”，“中韓關係絕不是美韓關係的附屬品”。去年6月，他在會見韓國民主黨領袖李在明時說：“那些把賭注押在美國勝利上的人日後一定會後悔”。此後，韓國政府和執政黨一直避免與邢大使會面。



邢大使曾在朝鮮學習，在朝鮮和韓國都工作過，是中國外交部在朝鮮半島問題上的主要代表通。他的韓語非常流利，可以在2020年2月用韓語舉行大使任命新聞發布會。不講韓語的大使可以通過使用翻譯來降低風險，而講韓語的大使的優勢在於能夠直接與東道國進行清晰的溝通。然而，由於國際形勢和中韓關係的迅速變化，這已成為一把雙刃劍。歷任的八位大使中，四位講韓語，四位不講韓語。



那麼，下一任中國駐韓國大使會是誰呢？最近作為邢海明大使可能接替人選而出現在新聞中的一些講韓語的候選人要麼缺乏擔任大使的經驗，要麼已任它職。中國政府似乎從戰略角度考慮了新大使任命。在中美關係和親誠惠容等中國宏觀外交背景下，新任大使很可能是一個能減少韓國民眾對中國戒心的人士。新大使的任命將揭示中國對朝鮮半島戰略價值的評估程度，以及未來將如何處理中韓關係。

