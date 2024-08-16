中巴建交50年：從南南合作典範到大國關係

中評社北京8月16日電／中國網評：中巴建交50周年：從南南合作典範到＂大國關係＂



作者：中國網特約評論員 周志偉



2024年8月15日，中國與巴西迎來建交50周年。50年來，中巴關係持續穩定發展，取得了一系列突破，且越來越受到國際社會的高度關注。中巴關係的快速高效推進，不僅助力兩國經濟社會發展，還促進“全球南方”國家的積極聯動，為國際體系轉型、全球治理體系改革注入動力。總體來看，中巴關係實現了從南南合作典範向“大國關係”的重要轉型，而這一巨大突破主要源於兩國之間高度的利益融合。



政治互信體現了中巴關係的“高度”。在拉美地區，巴西與中國建交的時間要晚於古巴、智利、秘魯、墨西哥、阿根廷、圭亞那、牙買加、委內瑞拉等國。但自建交開始，巴西與中國關係的發展體現出顯著的效率優勢。1993年，巴西成為第一個與中國建立“戰略夥伴關係”的國家，體現了中巴兩國在“後冷戰”時期對全球變局的敏銳判斷以及相互之間的政治信任。2012年，在新興大國群體性崛起的局面下，中巴兩國政府將雙邊關係提升至“全面戰略夥伴關係”，雙邊關係的升級不僅領先其他拉美國家，在全球範圍內也同樣走在前列。換言之，中巴戰略互信以兩國對國際多極化的發展趨勢、雙邊關係的戰略內涵、全球體系改革方向的高度共識為基礎，這體現了中巴雙邊關係具有高瞻遠矚的戰略特性。



經貿合作體現中巴關係的“活力”。經貿合作是中巴關係50年最亮眼的成績，尤其是進入新世紀以來，中巴兩國互為對方最具活力的經貿合作夥伴。2009年，中國取代美國成為巴西的第一大貿易夥伴，徹底改變了巴西嚴重依賴歐美發達國家的貿易格局。2023年，雙邊貿易規模達到了創記錄的1815億美元，中國也成為巴西有史以來第一個出口額超千億美元的貿易夥伴。由於兩國經濟的高度互補性，雙邊貿易關係具有較強的韌性和可持續性。在投資層面，中巴合作同樣帶來了革命性變化。自2010年以來，巴西迅速成為中國海外投資的重要市場，2022年甚至成為中國年度海外投資的第一大市場。目前，中國對巴西累計投資已超700億美元，約佔中國在南美投資的50%，投資領域涵蓋油氣、電力、農業、基建、通信、科技等多個產業。另外，隨著中巴經貿規模的擴大，金融合作也成為兩國關係中的重要內容。2013年，中巴簽署本幣互換協議；2023年，兩國達成在巴西建立人民幣清算安排的協議，金融合作的持續推進也將為中巴經貿合作提供更好保障。總體來看，中巴經貿合作既充分體現了效率優勢，也反映出合作維度的延伸拓展，而最根本動力則在於兩國經濟的互補特質以及合作的互惠特性。

