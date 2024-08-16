C919商飛夢圓，再踏產業化發展新征程

中評社北京8月16日電／據中國網報導，據媒體消息，近日，歐盟航空安全機構歐洲航空安全局（EASA）在上海對中國商飛C919進行實地檢查，並對結果給予“積極反饋”。相關人士認為，這大大增加了C919未來進入歐洲市場的可能性。



EASA是主要負責起草歐盟民用航空安全法規的機構，並且負責對在歐盟運營的航空產品的安全性進行認證。因此，獲得EASA的認可對於C919邁出國門至關重要。對於“年輕”的C919來說，此次EASA的積極評價，無疑是對其過去一年出色運營表現的充分肯定，同時也讓世人對其未來在國際航空市場贏得一席之地充滿期待。



2023年5月28日，C919完成首次商業飛行，至今僅僅過去14個月。在這14個月中，C919的適航成績可圈可點。從投入“京滬航線”到服務“春運”，從亮相新加坡航展到執飛“香港—上海”包機航班，C919不斷實現“從0到1”的突破。截至今年8月3日，C919已在5條國內航線上累計承運旅客42萬人次，且未發生任何重大安全事故。良好的運營表現，為其進一步擴大航隊規模打下了基礎。今年4月，國內各航空公司分別與中國商飛簽訂協議，共計購買100架C919。目前，C919的全球訂單已經超過1000架。



除了立足於國內市場，C919也在積極探路“出海”。東南亞地區作為成長潛力巨大的航空市場成為C919出海的首選目標。根據波音公司預測，到2042年，東南亞商用機隊規模將翻兩番，達到4000多架飛機。同時，在低成本策略的主導下，東南亞地區預計將在20年內成為全球增長最快的單通道飛機市場。這為國產大飛機C919提供了寶貴的市場機遇。在今年初的新加坡航展上，C919的首場“海外秀”，展示了國產大飛機開拓國際市場的決心與主動性。隨後，C919還在越南、老撾、柬埔寨、馬來西亞、印度尼西亞五國進行了演示飛行，以驗證其對東南亞機場和航線的適應性。C919的出色表現，贏得了國際市場廣泛贊譽。新加坡航空分析公司Endau Analytics的創始人尤索夫對C919給予高度評價：“這架飛機的性能良好、噪音小、物有所值。一些亞洲航空公司已經在考慮將C919當作機隊的潛在補充。”



被譽為“工業皇冠上的明珠”的大飛機，是一個國家科技能力、工業水平和綜合實力的集中體現。一款商用大飛機在取得工業生產的成功之後，還需要進一步取得商業運營的成功，才能獲得長久的生命力。因此，今天國產大飛機的“創業之路”，已經從生產製造的上半場轉入商業運營的下半場。

