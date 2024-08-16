加沙死亡人數超4萬　國際社會亟盼停火止戰

中評社北京8月16日電／據新華社報導，據巴勒斯坦加沙地帶衛生部門15日發布的數據，去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超過4萬巴勒斯坦人死亡。加沙地帶的人道災難不斷加劇，停火卻遲遲無法實現，衝突的外溢效應正加速顯現。國際社會呼籲盡快實現加沙全面永久停火，避免衝突對抗進一步升級。



人道災難持續加劇



新一輪巴以衝突爆發至今，加沙地帶深陷日益嚴重的人道主義危機，大量民眾流離失所。聯合國數據顯示，截至8月12日，加沙地帶近84%的地區已被以色列軍方下達疏散令，目前加沙地帶每10人中就有9人處於境內流離失所狀態。



聯合國指出，自拉法口岸5月初突然關閉以來，進入加沙地帶的人道主義援助減少了一半以上。衝突和人道主義援助受限導致食品、飲用水等基本生活物資嚴重缺乏，饑荒在整個加沙地帶蔓延。聯合國兒童基金會近期表示，目前，加沙地帶約九成兒童因缺乏食物而營養不足。國際慈善團體樂施會近期發布的報告說，加沙地帶88%的水井和全部海水淡化廠已在戰火中受損或被徹底摧毀。



持續衝突重創加沙地帶衛生系統，大量醫療機構毀於戰火或無法運營，醫療體系瀕臨崩潰。世界衛生組織表示，加沙地帶醫院床位已經從衝突爆發前的3500張下降至1400張，卻要用來滿足220萬人口的需求。



聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處主任專員菲利普·拉扎裡尼日前在社交媒體上表示，戰爭每持續一天，對社會的破壞就持續一天，開展加沙重建與實現停火同樣迫在眉睫。

