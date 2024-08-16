德國汽車供應鏈轉型之路面臨多重挑戰

中評社北京8月16日電／據新華社報導，德國是汽車工業傳統強國，擁有百年汽車設計、生產歷史和完善的產業供應鏈。不過，近年來隨著汽車新能源轉型趨勢加速，德國這位造車“老師傅”遇到了新問題，不少傳統汽車零部件廠商近期遭遇經營困難，曾經引以為傲的供應鏈風光不再，折射出德系車電動化轉型之路面臨多重挑戰。



德國汽車座椅製造商雷卡羅近日申請破產。這家企業曾為寶馬、奔馳、蘭博基尼等知名汽車品牌生產座椅，其破產成為眾多德國汽車零部件企業經營困難的最新例證。



德國咨詢企業法爾肯施特格控股公司數據顯示，2024年上半年，共有20家年收入超過1000萬歐元的德國汽車零部件供應商申請破產，同比激增超過60%。還有部分企業為了降本增效，不得不裁員或關閉非核心業務。



分析人士表示，零部件廠商經營困難，一方面原因是經濟疲軟、國內產量持續縮減導致需求下降；另一方面，汽車新能源變革浪潮也對傳統供應鏈造成較大衝擊。德國汽車研究中心表示，面臨經營壓力的德國汽車零部件企業主要集中在內燃機領域。



與傳統燃油汽車相比，電動汽車所需零部件數量大大減少。德國漢諾威中小企業應用科學大學汽車專家弗蘭克·施沃佩預測，到2030年，德國汽車供應鏈工作崗位將由目前的27萬個減至20萬個，削弱德國汽車工業影響力。



新能源變革帶來巨大衝擊，德系車電動化之路也並不順利。梅賽德斯－奔馳年初宣布，將其50%電動汽車銷售占比目標的實現時間從2025年推遲到2030年；保時捷則宣布放棄2030年電動汽車銷量占新車銷量80%的目標；大眾集團也在考慮關閉位於比利時的奧迪Q8 e－tron電動汽車工廠。



同時，德國聯邦政府2023年12月宣布提前終止電動汽車補貼，此舉加劇了消費者的觀望情緒。德國聯邦汽車運輸管理局數據顯示，7月新電動汽車註冊量同比下降36.8%；上半年德國新註冊電動汽車的市場份額從去年同期的15.8%降至12.5%。

