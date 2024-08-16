美可能因興奮劑醜聞被禁止舉辦洛杉磯奧運會

中評社北京8月16日電／據央視新聞報導，2024年巴黎奧運會終於落下帷幕，但美國反興奮劑機構（USADA）多年來允許服用興奮劑運動員參賽的醜聞正愈演愈烈。近日，美國獨立調查記者本·諾頓在擁有近三十萬關注的個人社交媒體平台發布視頻，詳細介紹了美國反興奮劑機構是如何允許部分運動員使用違禁藥物，並將他們招募為線人，以此監視其他外國運動員。諾頓在視頻中評論稱美國反興奮劑機構的“虛偽性顯而易見”，採用雙重標準的行徑“極具諷刺意味”。



當地時間8月15日，央視記者就美國反興奮劑機構醜聞對本·諾頓進行專訪。諾頓表示，美國反興奮劑機構在國際體育賽事中沒有權力允許運動員作弊，美國並不能為其他國家和國際體育賽事制定規則。他認為，若事態進一步發酵，美國可能會因該醜聞被禁止在2028年舉辦洛杉磯奧運會。



美國反興奮劑機構由美國政府資助



央視記者：您如何看待美國反興奮劑機構允許運動員作弊？



本·諾頓：這是一個非常大的醜聞，因為美國當局實際上在說，我們允許一些運動員違反反興奮劑規則，以便抓住其他可能違反規則的運動員，這顯然是極具諷刺意味的。



我還要指出，美國反興奮劑機構聲稱自己是一個獨立的非政府組織，這有些誤導。實際上，它由美國政府資助，並由美國國會監督。而世界反興奮劑機構已經將美國提交給了一個國際審查委員會。這意味著美國可能會被禁止在2028年舉辦洛杉磯奧運會。此外，美國還計劃在2034年舉辦冬季奧運會。因此，我們將拭目以待這些程序的進展。



但世界反興奮劑機構已非常明確地表示，美國違反了這些重要規則，自至少2011年以來，允許一些不明數量的運動員在包括奧運會在內的國際體育賽事中使用違禁藥物，這顯然是不公平的。

