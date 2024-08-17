台青楊詠安：親歷兩岸棒球交流發展

台青志願者、在閩創業的台青楊詠安（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月17日電（記者 盧哲）2024年東森杯海峽兩岸青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸青少年棒球文化節開幕式本月初在福建省連城縣舉行。參與活動的台青志願者、在閩創業的台青楊詠安接受中評社記者採訪時介紹，自己多年關注兩岸的棒球交流，可以看到運動本身和交流規模都在變化和發展。他認為，兩岸小朋友的體育交流活動可持續增加，“因為這可以直接影響到我們下一代對大陸的認識和瞭解。”



棒球運動在台灣有非常廣泛的群眾基礎，深受島內同胞特別是青少年喜愛。去年9月印發的《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》提出，“支持閩台兩地中小學校加強校際交流，開展棒壘球等青少年特色體育項目合作”。近年來，連城縣聚集了多家台資棒球用品企業，並在推動兩岸青少年棒球運動交流合作上走在大陸縣域前列，已成功舉辦23場相關賽事活動，為兩岸青少年搭建了情感交流、切磋球技的平台。



從台灣來福建從事茶葉行業工作的楊詠安，已經多次作為志願者參與兩岸體育交流活動，協助賽事的舉辦。他對中評社記者介紹說，因為自己是棒球愛好者，因此早在2015年左右就開始關注連城和台灣的棒球交流活動，之前也多次前來觀賽。“看到很多台灣小朋友來這裡參與活動，非常開心。”



而他此次則選擇了以志願者的身份來協助比賽安排。楊詠安說，自己在賽事期間負責幫忙和協助關於台灣學生的一些生活上的工作，發現台灣的孩子們對於大陸充滿好奇。“第一，他們對大陸這邊的發展是有震撼的感受。可能他們的概念里棒球隊有些在類似城鄉結合部的地方，但是他們來看到廈門、龍岩、連城的發展，都是很好的，對他們是有一定的震撼力的。”