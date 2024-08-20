中評編譯：若特朗普當選韓國怎應對？

中評社首爾8月20日電（記者 崔銀珍編譯）韓國《東亞日報》評論員李哲熙日前在該報刊文，討論美國大選的難預測性和韓國應該對此做什麼準備。全文編譯如下：



美國總統選舉變得非常有趣。前總統唐納德•特朗普在槍擊事件發生後似乎穩操勝券，喬•拜登總統突然辭職後，接過接力棒的副總統卡梅拉•哈里斯表現出意想不到的好成績，勝負似乎又回到了原點。現在選舉戰變成了“奇怪的特朗普”對“瘋狂的哈里斯”的勢均力敵的對決，在不到三個月的投票之前，又將出現怎樣的衝擊和反轉電視劇，令人無法預測。



這讓我們再次認識到，所有的選舉衹有揭開蓋子才能知道，現在對我們來說重要的不是預測選舉結果，而是之後的準備。雖然更換缺乏外交政策經驗的哈里斯是今後美國對外政策不確定性的因素，但如果哈里斯當選，其路線很有可能是拜登2.0。那麼，今後引發對外政策根本性轉換的特朗普2.0的破壞力仍然值得關注。



台灣最近經歷的衝擊波不能不說是特朗普第二期將給國際社會帶來的混亂的預告片。特朗普在槍擊幾天後接受採訪時，被問到“是否會對抗中國保衛台灣”時，他回答指出：“台灣拿走了我們所有的半導體事業。台灣需要支付防禦費用。我們和保險公司沒什麼兩樣，但台灣完全不交。”，還有他特別指出，“台灣與美國相距9500英里，而中國衹有68英里，實際上很難進行防禦。”

