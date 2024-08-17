余國樑答中評：巴黎奧運使香港上下團結一心

香港乒乓總會主席余國樑 中評社香港8月17日電（記者 段曉魯）巴黎奧運12日凌晨閉幕，香港代表隊於今屆奧運收穫2金2銅共4面獎牌佳績。香港乒乓總會主席余國樑接受中評社採訪，他表示，全香港市民在這奧運期間都關注香港運動員的表現，為他們加油，也成為了運動員的動力，奧運使香港上下團結一心。



余國樑表示，香港這次奧運奪得兩金兩銀佳績，實在可喜可賀，參賽的運動員都表現出頑強鬥志，尤其是劍擊比賽，在落後的情況下反敗為勝，實在振奮人心。香港特區政府購買了直播權，使全香港市民都見證到這激動人心的一刻。其他項目的運動員也發揮了拼搏精神，表現出頑強鬥志，運動員的不放棄精神，成為了香港年青人的典範。全香港市民在這奧運期間都關注香港運動員的表現，為他們加油，也成為了運動員的動力，奧運使香港上下團結一心。



余國樑亦表示，香港市民現在個個都想成為劍神、飛魚等出色運動員，大家都相信自己有運動細胞，對體育發展是很好的契機。參與運動的人越多，發掘出色運動員的機會越大，特區政府在體育運動投放了不少資源，啟德體育城也快將開幕，可以舉辦更多國際賽事，除了提高本地體育水平之外，也希望香港成為體育之都，吸引海外人士到香港觀賞國際比賽。



余國樑稱，近年特區政府不斷發展香港體育運動，亦投放了不少資源，但場地不足是一直以來都是解決不了的事情。特區政府可以考慮向大灣區商議租借體育場地給香港的體育總會舉辦賽事或者活動，此舉或有希望可以舒緩場地不足的問題。另外，香港的中小學在推廣體育方面的參與度很好，希望政府可以推動更多學校願意給予學生參與高密度及高水平的訓練，使整體的體育運動水平向上提升。