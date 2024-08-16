【
大
中
小
】 【
打 印
】
美國得州小鎮現警察“辭職潮”
http://www.CRNTT.com
2024-08-16 16:28:48
中評社北京8月16日電／據海外網報導，據美國《新聞周刊》8月15日報導，在大量警員辭職後，得克薩斯州一小鎮只剩下一名警員。
當地時間8月12日，該鎮警察局長威廉·蒙西爾和3名警員辭職，時隔幾日，又有4名警員辭職。此外，還有1名正在休病假的警員也透露，自己計劃辭職。最後一名在崗的警員凱利·馬什 （Kelly Marsh）則被升為臨時警察局長。
報導稱，辭職潮由警察局與市議會之間的問題所致。辭職警員表示，每次警員逮捕與議員有關係的人員時，都會遭到報復。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美內政部報告：千名原住民兒童死於寄宿學校
(2024-08-01 18:24:36)
美國西部山火持續蔓延 1人死亡
(2024-08-01 15:52:43)
美國一血液中心遭網絡攻擊 多地供血受影響
(2024-08-01 15:51:39)
美國內華達州一監獄囚犯鬥毆致三人死亡
(2024-08-01 15:50:01)
韓國醫生“辭職潮”三個月 政府堅持擴招
(2024-05-20 17:53:11)
韓國醫生“辭職潮”持續 急救系統瀕臨崩潰
(2024-04-09 17:14:25)
兒涉不雅片 邱國正道歉不會幫兒救火
(2024-04-01 10:32:32)
韓國成均館大學醫學院教授決定集體辭職
(2024-03-20 10:21:48)
首爾大學醫學院全體教授擬辭職
(2024-03-13 10:40:03)
韓國政府警告將從嚴處理集體辭職醫生
(2024-02-23 09:24:33)