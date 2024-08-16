美國得州小鎮現警察“辭職潮”

中評社北京8月16日電／據海外網報導，據美國《新聞周刊》8月15日報導，在大量警員辭職後，得克薩斯州一小鎮只剩下一名警員。



當地時間8月12日，該鎮警察局長威廉·蒙西爾和3名警員辭職，時隔幾日，又有4名警員辭職。此外，還有1名正在休病假的警員也透露，自己計劃辭職。最後一名在崗的警員凱利·馬什 （Kelly Marsh）則被升為臨時警察局長。



報導稱，辭職潮由警察局與市議會之間的問題所致。辭職警員表示，每次警員逮捕與議員有關係的人員時，都會遭到報復。