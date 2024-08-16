王毅會見老撾副總理兼外長沙倫賽

中評社北京8月16日電／當地時間2024年8月15日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在清邁會見老撾副總理兼外長沙倫賽。



新華社報導，王毅表示，中老肝膽相照、守望相助。在兩黨兩國最高領導人戰略引領下，中老命運共同體建設加速推進，雙邊貿易額持續攀升，中老鐵路運力屢創新高，人員往來大幅增加，國際地區事務協作更加密切。中方堅定支持老撾探索符合自身國情的發展道路，堅定支持老撾黨開好十二大，鞏固黨的領導和社會主義方向，堅定支持老方當好東盟輪值主席國，進一步提升國際和地區影響力。我們願同老方繼續深化各領域互利合作，發揮中老鐵路綜合效益，合力破解卡點堵點，加快沿線綜合開發，服務各自發展振興。



沙倫賽表示，老中合作發展迅速，為老撾社會經濟發展發揮了至關重要作用。老方願同中方共同落實好兩國領導人達成的重要共識，密切高層交往，深化互聯互通、礦產資源等領域合作，共同打擊跨國犯罪，推動老中命運共同體建設取得更多成果，造福兩國人民。



雙方就緬甸問題交換意見。王毅表示，緬甸是東盟大家庭的一員。中方支持東盟同緬甸加強溝通接觸，探討將東盟五點共識同緬甸新的“五點路線圖”對接，相互補充、相互促進，幫助緬甸維護國內穩定，實現政治和解，恢復民主轉型進程。這有利於維護東盟的整體團結，有利於維護地區的和平穩定。沙倫賽高度讚賞中方為推動緬北和談和緬國內政治和解發揮的建設性作用，願同中方加強協調配合，助力緬甸穩定發展。



雙方一致同意開好即將舉行的瀾湄合作外長會，強化命運共同體意識，加強各領域務實合作，扎實推進瀾湄國家命運共同體建設，為地區繁榮穩定發揮更大作用。