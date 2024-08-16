俄大使談北溪事件：美試圖推卸全部責任給烏

中評社北京8月16日電／據新華社報導，據塔斯社16日報導，俄羅斯駐美國大使安東諾夫說，美國試圖把“北溪”天然氣管道爆炸事件的全部責任轉嫁給烏克蘭。



安東諾夫在俄駐美大使館發布的聲明中說，美國官員拒絕就這樣一個備受矚目的話題發表評論，其目的是希望人們忘記美領導人關於“摧毀天然氣管道很重要”的表述，他們試圖將所有的責任都轉嫁給烏克蘭。儘管人們都清楚，如果沒有美國的批准，烏克蘭不會採取任何行動。



安東諾夫說，在“北溪”管道爆炸事件中美國默認恐怖主義合法化。事實上，美國將為今後類似的犯罪行為提供授權。他說，俄方致力於找出“北溪”管道爆炸案真正的肇事者並予以懲罰，將與其他有關方面一起盡一切努力杜絕此類事件再次發生。



美國《華爾街日報》14日刊文說，由6名烏克蘭現役軍人和商人組成的團夥租用游艇和深潛設備等在2022年9月實施了對“北溪”天然氣管道的破壞，以報復俄羅斯在當年2月對烏發動特別軍事行動。



2022年9月26日，連通俄羅斯和德國以及其他歐洲國家的波羅的海海底輸氣管道“北溪－1”和“北溪－2”在丹麥、瑞典附近海域發生劇烈水下爆炸，大量天然氣洩漏。調查發現，4條管道中的3條發生洩漏，共有4個洩漏點，疑遭人為破壞。事發後，丹麥、瑞典和德國分別啟動調查，但拒絕俄羅斯參與。