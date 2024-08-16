美媒說烏克蘭團伙實施“北溪”管道破壞

中評社北京8月16日電／新華社報導，美國《華爾街日報》14日刊文說，由6名烏克蘭現役軍人和商人組成的團伙租用遊艇和深潛設備等裝置在2022年9月實施了對“北溪”天然氣管道的破壞，以報復俄羅斯在當年2月對烏發動特別軍事行動。



報導以德國警方、荷蘭情報部門和多名匿名人士為消息源稱，烏克蘭總統澤連斯基最初批准這一破壞計劃，隨後在美國中央情報局的要求下下令終止，但時任烏克蘭武裝部隊總司令瓦列里·扎盧日內繼續推進並成功實施了這一秘密計劃。



報導說，一名有執行特殊任務經驗的將軍負責該計劃並向扎盧日內匯報。2022年9月，執行破壞任務的團伙在德國租用了一艘遊艇，通過讓一名經過潛水訓練的女性平民加入等手段進行偽裝，在海底天然氣管道安裝高性能炸藥成功實施爆破。



報導說，德國調查人員在2022年11月就認定是烏克蘭人實施了對“北溪”天然氣管道的破壞，並在今年6月向波蘭方面發出一個秘密逮捕令，要求波蘭逮捕涉嫌參與炸毀“北溪”天然氣管道的一名烏克蘭人，但未能抓獲此人。



報導說，德國方面目前將扎盧日內及其助手作為調查重點。今年早些時候，扎盧日內被解除烏克蘭最高軍事指揮官的職位，隨後被任命為烏克蘭駐英國大使。



2022年9月26日，連通俄羅斯和德國以及其他歐洲國家的波羅的海海底輸氣管道“北溪-1”和“北溪-2”在丹麥、瑞典附近海域發生劇烈水下爆炸，大量天然氣泄漏。調查發現，4條管道中的3條發生泄漏，共有4個泄漏點，疑遭人為破壞。



事發後，丹麥、瑞典和德國分別啟動調查，但拒絕俄羅斯參與。今年2月，瑞典和丹麥相繼宣佈結束調查，但德國表示仍將繼續調查。