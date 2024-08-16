俄方說正在庫爾斯克方向逐步摧毀烏軍

中評社北京8月16日電／新華社報導，俄羅斯塔斯社15日援引俄武裝力量軍事政治總局副局長阿勞季諾夫的話說，俄軍正在庫爾斯克方向逐步摧毀烏軍。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基當天說，烏軍已佔領庫爾斯克州1150平方公里土地。



阿勞季諾夫說，在庫爾斯克方向，俄方正努力完成對烏軍的封鎖。目前已經清除佔領庫爾斯克州一個村莊的烏軍，蘇賈區定居點的清理工作正在進行中。



阿勞季諾夫14日曾表示，約1.2萬名敵軍士兵進入庫爾斯克州，其中除了烏軍，還包括不少其他國家的雇傭兵，“他們中的大部分人已被消滅”。截至15日，烏官方尚未對此作出回應。



俄羅斯國防部15日通報說，過去一晝夜，烏軍在庫爾斯克方向損失340人，裝甲車輛損失達到19輛，其中包括5輛“布拉德利”步兵戰車。



俄羅斯緊急情況部信息政策司副司長阿爾喬姆·沙羅夫15日在新聞發佈會上表示，過去24小時，俄方在庫爾斯克州邊境地區疏散了700多人，暫時安置了邊境地區的大部分居民。目前已在俄羅斯14個地區設有177個臨時安置點，安置約9500人，其中包括2500多名兒童。



烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基15日在社交媒體上表示，自烏克蘭對庫爾斯克州的軍事行動開始以來，烏軍已沿著俄方的防禦工事推進了35公里，佔領了1150平方公里的土地，控制了庫爾斯克州82個居民點。俄方對此暫無官方回應。



烏克蘭國家通訊社15日援引烏克蘭國民衞隊發言人魯斯蘭·穆濟丘克的話報導說，俄軍已動用後方分隊和預備隊向庫爾斯克增援，儘管庫爾斯克局勢緊張，但烏克蘭境內軍事行動的強度並未降低。



穆濟丘克說，過去24小時，烏克蘭國民衞隊在烏克蘭東部共擊退了俄軍的19次進攻。俄軍在戰鬥中大量使用裝甲車輛。



烏克蘭空軍15日表示，烏軍當天擊落了俄羅斯發射的29架無人機。烏空軍在社交媒體上說，這些無人機在烏克蘭北部、南部和中部的8個地區遭到攔截。此外，俄軍還向烏境內發射了3枚Kh-59導彈。這些襲擊未造成人員傷亡。