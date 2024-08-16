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特朗普要求將其“封口費”案判決推遲大選後
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2024-08-16 16:24:14
中評社北京8月16日電／據央視新聞消息，當地時間8月15日，美國前總統特朗普要求將其“封口費”案的判決日期推遲至2024年總統大選之後，稱其認為目前9月18日的判決日期干預了選舉。7月2日，美國聯邦法官同意將“封口費”案的宣判日期由7月11日推遲至9月18日。
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