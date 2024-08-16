中方再次呼籲維護紅海水域航道安全

中評社北京8月16日電／中國常駐聯合國副代表耿爽15日在安理會也門問題公開會上發言，再次呼籲胡塞武裝尊重各國商船根據國際法在紅海水域的航行權利，停止有關襲擾行為，維護紅海水域航道安全。



新華社報導，耿爽說，中方歡迎日前也門政府與胡塞武裝就金融和航空問題達成協議。希望有關各方以此為例，從也門人民利益和福祉出發，堅持政治解決大方向，排除干擾、相向而行，通過對話談判化解矛盾，共同推進“也人主導、也人所有”的全面政治進程。中方支持聯合國也門問題特使格倫德貝里斡旋努力，期待各方特別是對也門局勢有影響力的國家為此發揮建設性作用。中方呼籲有關方面保持克制，停止加劇緊張局勢的行動。



耿爽表示，中方呼籲國際社會加大人道援助力度，加快兌現認捐承諾，幫助緩解也門嚴峻的人道局勢。中方對聯合國人員和資產在也門遭扣押表示嚴重關切，呼籲立即、無條件釋放所有聯合國人員，歸還相關資產。



耿爽強調，也門局勢和紅海局勢同加沙衝突密切相關。加沙遲遲難以實現停火，負面外溢效應加劇地區動蕩。中方敦促盡快落實安理會第2712號、2720號、2728號和2735號決議，立即實現加沙持久停火，推動包括也門和紅海在內的地區緊張局勢早日降溫。中方願繼續同國際社會一道，為政治解決也門問題、恢復地區和平穩定、實現中東長治久安作出努力。