﻿巴以衝突撕裂美校園　哥大校長辭職

中評社北京8月16日電／據大公報報導，綜合路透社、《紐約時報》消息：哥倫比亞大學校長沙菲克14日宣布辭職，成為巴以衝突期間美國大學反戰示威風波中第三名下台的長春藤大學校長，凸顯巴以衝突撕裂美國校園。沙菲克稱，她在9月3日新學期開始前辭職，是為了讓新的領導層能夠及時到位。



沙菲克去年7月才接任哥大校長，本月14日便通過電子郵件宣布辭職。哥大表示，醫學院院長阿姆斯特朗將擔任臨時校長。沙菲克說，校園反戰示威風波對她的家庭造成沉重打擊，是促使她辭職的原因之一。今年4月，哥大爆發反戰示威，學生在校內搭建帳篷營地，呼籲加沙地帶停火、校方停止投資支持以色列的公司。沙菲克當時到美國國會接受質詢，譴責“反猶主義”，並主動邀請警方進入校園“清場”，導致上百學生被捕。



沙菲克的做法受到多方批評。很多學生、教職員工和反戰人士譴責她讓警察進入校園的決定，支持以色列的共和黨議員則指責她未採取足夠措施來消除“反猶主義”。沙菲克辭職前不久，哥大三名院長亦辭去職務，原因是他們討論猶太人相關話題時發表了“貶損言論”。



除哥大外，哈佛、賓夕法尼亞大學、麻省理工等美國名校亦爆發反戰示威。去年12月和今年1月，賓大校長馬吉爾和哈佛校長蓋伊先後因所謂“校園反猶”爭議而辭職。