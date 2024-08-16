哈里斯擊敗特朗普的機會有多大？

中評社北京8月16日電／據大公報報導，哈里斯取代拜登出任美國民主黨參與2024年11月第六十屆總統競選的候選人，使美國民主黨高層維持了團結。但是，奪取選舉勝利，只能靠哈里斯及其最大支持者拜登和競選團隊的努力。



拜登2024年7月24日在就其退選向全美國發表電視演講中稱，為了美國民主他把火炬交給了下一代。這在一定程度上把美國社會注意力引向特朗普的年齡上。但僅對一些中間選民有一定影響，而且是暫時的。共和民主兩黨的支持者早已形成對抗的兩大陣營。何況，特朗普的年齡不是秘密。特朗普瘋狂，但精力充沛。



哈里斯個人至少有三點不足：



一、哈里斯無法提出同拜登不一樣的競選政綱。



作為第一位競選總統的非裔和南亞裔女性，哈里斯確實能夠吸引一部分選民，但不足以吸引能決定選舉結果的相當多數中間選民。



美國兩黨陣營不在乎總統候選人的政綱，但是，中間選民重視。哈里斯以副手身份代拜登出征，不可能在拜登已公開的政策主張上增添足以吸引中間選民的新內容。



不久前，美俄大規模換囚，華府特地張揚哈里斯的特殊貢獻。然而，這一類效果不可能持續至11月投票日。



對哈里斯不利的是，美國最新經濟數據顯示經濟可能衰退。即使未必發生，但美國社會尤其金融市場已然出現的反應，對哈里斯作為現任副總統是不利的。



二、哈里斯曾是檢察官和州總檢察長的履歷，不足以形成她是美國法治捍衛者與特朗普是罪犯之間的差異。