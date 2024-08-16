韓國檢方對前總統文在寅夫婦金融賬戶扣押搜查

中評社北京8月16日電／央視新聞報導，據韓國法律界當地時間16日透露的消息，全州地方檢察廳最近從法院取得了對前總統文在寅夫婦的金融賬戶進行追查的扣押搜查令，以調查文在寅夫婦是否在其前女婿徐某涉嫌“入職泰國易斯達航空享有特殊優惠”一案中給予過幫助。



韓國檢方認為，文在寅夫婦的女兒文多惠一家曾有一段時期沒有固定收入，文在寅夫婦曾為女兒一家提供過生活費。不過，在前女婿徐某入職泰國易斯達航空工作後就停止了提供生活費。



檢方這次對文在寅夫婦的金融賬戶進行追查，主要是為了瞭解文在寅夫婦從何時開始、為女兒文多惠一家提供了多少生活費、何時停止提供等。



檢方認為，前共同民主黨議員李相稷2018年3月被任命為中小風險企業振興公團理事長後，於同年7月讓沒有航空界工作經驗的徐某擔任自己為實際所有人的泰國易斯達航空的高管，並令其員工幫助徐某一家移居泰國，這些都被檢方懷疑是讓李相稷擔任重量級公職的理事長職位的代價。



徐某在泰國居住至2020年初，每月從公司收取800萬韓元（約合人民幣4.2萬元）的工資和350萬韓元（約合人民幣1.8萬元）左右的房屋租賃費等。檢方認為，如果在子女無法獨立維持生計的情況下，原本由父母提供的生活費由泰國易斯達航空等方面代為提供，這筆錢可以看作是李相稷對文在寅的行賄。