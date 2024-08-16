熊貓使者拉近中美人民距離

中評社北京8月16日電／據新華社報導，在美國大小朋友的熱切期待下，8月8日，大熊貓“雲川”和“鑫寶”在美國的新家——聖迭戈動物園與美國民眾正式見面，引發了席捲聖迭戈乃至整個加州的“熊貓熱潮”。作為中美人民友誼的新使者，大熊貓“雲川”和“鑫寶”6月底抵達美國聖迭戈動物園。它們此次赴美不僅是為開展中美大熊貓保護合作，更肩負了一項光榮而又重要的使命——落實好中美元首舊金山會晤共識。去年11月，習近平主席在舊金山發表演講時表示，“聖迭戈動物園和加州人民熱切期盼大熊貓能重返加州。大熊貓是中美人民的友誼使者。我們願繼續同美國開展大熊貓保護合作，努力滿足加州人民的願望，增進兩國人民友好感情”，在美引發熱烈反響。正是得益於兩國政府的高度重視以及兩國人民的熱切期盼，“雲川”和“鑫寶”順利重返加州，開啟了中美大熊貓保護合作和人民友誼的新篇章。



美國是最早同中國進行大熊貓保護合作的國家，也是中國開展大熊貓保護合作取得成果最多的國家。作為美國首家與中國開展大熊貓合作研究的機構，早在1994年，聖迭戈動物園就同中國野生動物保護協會簽署了大熊貓保護合作協議，成功繁育6胎6仔，“育娃”經驗十分豐富。“雲川”同聖迭戈動物園頗有淵源，外公外婆是旅居聖園的大熊貓“白雲”“高高”，媽媽是出生在這里的“珍珍”，難怪有網友稱“雲川”赴美是繼承“祖產”。為了迎接“雲川”和“鑫寶”，聖迭戈動物園精心改造了熊貓館，擴大了園區面積，為它們創造更舒適的生活環境。我們相信，“雲川”和“鑫寶”的旅美生活將被兩國人民的共同關愛環繞。



大熊貓是中國的國寶，也是深受美國人民喜愛的萌寵。50多年來，“熊貓熱”在美國經久不衰，一直是中美人民友誼和兩國友好事業的標誌物。1972年2月，尼克鬆總統歷史性訪華，開啟了中美關係破冰之旅，周恩來總理決定將一對大熊貓作為國禮贈給美國人民。兩個月後，熊貓“興興”和“玲玲”不遠萬裡抵達華盛頓，8000多名美國民眾冒雨迎接，尼克鬆夫人親自出席動物園熊貓館揭幕式，當月百萬遊客湧入動物園，希望一睹熊貓風采。由於美國人民對大熊貓表現出極大的熱情，1972年被稱為“熊貓年”。這一慷慨的禮物不僅讓美國人民第一次近距離接觸到了這些可愛的中國國寶，更加深了兩國間的情誼。大熊貓是新中國派往美國的第一批“使者”，是中美人文交往的一段佳話，也是中美關係發展的一個縮影。



今年“雲川”“鑫寶”跨越寬廣的太平洋來到美國，傳遞的是和平、友好的信息，帶去的是中國人民對美國人民的深厚情誼。正如《功夫熊貓》的經典台詞所說，“想成為什麼樣的人，全看你自己的選擇”，為了兩國人民福祉和世界前途命運，中美應該選擇做夥伴，而不是當對手。“熊貓擁抱者”不應該被抹黑攻擊。中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。我們應該把兩國人民對大熊貓的共同喜愛轉化為中美關係的積極動力，推動中美關係重回穩定、健康、可持續的正軌。