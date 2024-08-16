美批准向以軍售遭批評：無異於火上澆油

中評社北京8月16日電／據央視網報導，美國國防部13日宣布，美國政府批准了新一輪價值超過200億美元對以色列軍售計劃，其中包含大量戰鬥機和空對空導彈等先進裝備。在巴以新一輪衝突延宕，地區局勢趨緊，衝突擴散勢頭不減的當下，有批評人士指出，美國此舉無異於火上澆油。美國不但沒有選擇切斷供武來推動停火談判早日達成，反而繼續大規模軍售拱火衝突進一步升級。



據美國防務安全合作局13日發表的聲明，這一輪對以軍售由美國國務卿布林肯批准，包括價值188.2億美元的F－15戰鬥機及相關設備、價值1.025億美元的中程空對空導彈、價值7.741億美元的120毫米坦克彈藥、價值6110萬美元的高爆迫擊炮彈和價值5.831億美元的戰術車輛等。



不過，多家外媒預計，以色列短期內不會收到這批武器。根據聲明，合同所包含的軍事裝備將在未來數年進行生產，最早一批預計從2026年起開始交付，F－15戰機可能要等到2029年。



美國常駐聯合國代表格林菲爾德13日在聯合國安理會會議上表示，美國的目標是降低中東地區緊張局勢。但批評人士指出，此時美國對以軍售無異於火上澆油。



美國伊斯蘭關係委員會副主任米切爾表示，美國這次軍售看來是“正在火上澆油，可能吞噬該地區數百萬人”。巴勒斯坦人權活動家塔裡克·哈利勒在接受半島電視台採訪時表示，美國本應通過停止供武推動以色列簽署加沙地帶停火協議，但卻選擇在此時向以色列大規模軍售，這無疑是在阻礙停火協議的達成。中東人權組織成員喬什·保羅表示，美國批准大規模軍售，實際上就是向以色列授權，使其繼續襲擊加沙地帶，並將衝突擴散至黎巴嫩等地。



自去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，美國作為以色列最主要盟友已向其提供了大量武器。



