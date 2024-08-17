國新辦發布會：最多全球總裁聚青島

國務院新聞辦公室於16日舉行新聞發布會，商務部國際貿易談判副代表李詠箑、山東省副省長宋軍繼介紹2024年跨國公司領導人青島峰會有關情況，並答記者問（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月17日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於16日舉行新聞發布會，商務部國際貿易談判副代表李詠箑、山東省副省長宋軍繼介紹2024年跨國公司領導人青島峰會有關情況，並答記者問。以下是發布會全文：



國務院新聞辦新聞局局長、新聞發言人壽小麗：女士們、先生們，大家下午好！歡迎出席國務院新聞辦新聞發布會。2024年跨國公司領導人青島峰會將於8月舉辦，為了幫助大家更好地瞭解相關情況，今天我們非常高興邀請到商務部國際貿易談判副代表李詠箑女士，山東省副省長宋軍繼先生，請他們為大家介紹峰會有關情況，並回答大家關心的問題。出席今天新聞發布會的還有商務部國際貿易經濟合作研究院副院長曲維璽先生，山東省商務廳廳長陳飛先生，青島市副市長王波先生。下面，首先請李詠箑女士作介紹。



商務部國際貿易談判副代表李詠箑：各位媒體朋友，下午好，很高興和宋軍繼副省長一起和各位同事參加今天的新聞發布會，跟大家介紹第五屆跨國公司領導人青島峰會的情況。我也借此機會，再次感謝媒體朋友長期以來對商務工作的關注和支持。經批准，今年第五屆跨國公司領導人青島峰會將於本月的27日－29日在青島舉辦。大家都知道，2019年商務部和山東省認真貫徹落實習近平總書記關於打造山東對外開放新高地的重要指示精神，共同主辦了首屆跨國公司領導人青島峰會，成為國內首個為跨國公司量身定做的重要的活動。峰會已經成功舉辦了四屆，不斷地發揮紐帶作用，助力中國與跨國公司交流，並且已經成為跨國公司瞭解中國、投資中國、深耕中國的重要平台。



大家知道，黨的二十屆三中全會強調“開放是中國式現代化的鮮明標識”，跨國公司是中國改革開放的參與者、見證者，跨國公司在中國不斷取得自身發展的同時，也為中國經濟發展做出了積極貢獻。而中國政府也一直非常重視跨國公司在華投資興業，推出一系列擴大高水平對外開放的舉措，並且推動這些舉措落地見效，讓外資企業有獲得感。這一次山東省和商務部共同主辦第五屆跨國公司領導人峰會，也是貫徹落實黨中央、國務院關於以更大力度吸引和利用外資指示精神的具體舉措，我們將進一步深化峰會聚商融智、增質提效的功能，放大峰會重大國際交流合作高能級平台作用，讓跨國公司在開放交流中發現更多機遇，在務實合作中攜手共贏。



第五屆峰會將繼續沿用“跨國公司與中國”這一主題舉辦一系列活動，包括開幕式及跨國公司發展論壇、跨國公司投資交流合作會、國家部委的政策閉門會、上合示範區專題推介會以及主賓省推介活動等，而且本屆峰會將繼續發布《跨國公司在中國》系列研究報告，希望持續為全國各省市與跨國公司深化合作搭建務實交流平台。