中評現場：兩岸七十位教育專家在西安交流

由陝西省人民政府台灣事務辦公室和陝西省教育廳主辦、西安市教育局承辦的“兩岸中小學教育融合發展研討會”8月16日上午在西安舉行（中評社 海涵攝） 中評社西安8月17日電（記者 海涵）由陝西省人民政府台灣事務辦公室和陝西省教育廳主辦、西安市教育局承辦的“兩岸中小學教育融合發展研討會”8月16日上午在西安舉行，約70位兩岸教育界的專家、校長和教師圍繞“數字教育”這一主題開展交流分享。



西安市教育局黨委委員、副局長王綱致歡迎辭。他表示，西安作為陝西的省會城市，是古絲綢之路的起點，也是中國教育的重要發源地，擁有深厚的歷史文化底蘊和豐富的教育資源。此次研討會的召開，旨在順應數字時代的教育變革潮流，為兩岸中小學教師搭建一個溝通共享、共同進步的平台。“希望各位教育專家能夠積極分享真知灼見，校長、教師們能夠深入溝通交流、碰撞思想，共同探究數字教育的教學成果創新，為解決數字時代教育工作者面臨的新挑戰和新問題積極建言獻策，著力為學生們打造更為寬鬆自由和富有個性的發展空間，進一步推動兩岸教育合作發展，更好地服務國家教育改革和發展大局。”



中華兩岸人民和平交流協會副理事長強富翔在致辭中表示，兩岸中國人同文同種、同根同源，更應該攜手合作，加強交流，創造更優質的教育環境，共同為中華民族培育優秀的人才而努力。談及此次研討會的主題“數字教育”，強富翔說，他一直很關注數字技術在教育上的運用。他以“學習強國”軟件舉例，“我個人認為，學習強國是數字教育方面的一個很好範例，充分體現了數字教育的融合性、多元性、公平性和包容性。”



研討會上，陝西省台辦、省教育廳領導向台灣地區代表團贈送了教育書籍。陝西師範大學智慧教育研究院常務副院長白浩和西安經開第八小學執行校長朱磊分別作了主旨報告。白浩分享了數字教育化的內涵和實施路徑，朱磊闡述了學校教育數字化轉型建設思路。



在交流環節，兩岸教育界人士就數字教育在日常教學中的實踐、素質教育、家校配合等話題交換看法。



西安市西航一中校長劉筱蓬在會後接受記者採訪時表示，她曾在2019年到台灣參觀了幾所學校，印象很深刻，也受到許多啟發。她說，在數字化普及的今天，兩岸是一體的。教育的數字化是教育強國建設的基礎，但再高級、強大的數字化手段都要服務於教育教學，服務於教師和學生的成長。



高雄市七賢國中校友會秘書伍敬捷表示，兩岸在教育方面可以多學習。在數字教育方面，兩岸都在同步進行，以後可以多多交流。



高雄市陽明國小校長前校長呂淑屏表示，這個研討會的主題十分有意義。數字教育是未來教育發展的新賽道。通過兩岸交流，雙方可以瞭解彼此的教育現況，有助於不斷提升，從而通過教育讓我們的孩子在未來走得更好、更加適應未來的生活。



此次研討會屬於“相約長安·青春同行”——2024陝台文化交流周系列活動之一。據悉，2024陝台文化交流周以“弘揚中華文化，譜寫青春華章”為主題，以兩岸青年為交流主體，以中華文化交流為主線，是陝西省舉辦的規模最大的綜合性兩岸交流活動。主辦單位包括：陝西省政府台辦、陝西省教育廳、陝西省文旅廳、陝西省體育局、陝西省文物局、陝西省黃帝陵文化園區管委會，承辦單位是陝西省海峽兩岸交流合作促進會。參加此次活動的台胞共有400人，其中包括300名台灣青年。

