中評現場：台胞觀青銅器 中國叫法已三千年

參加“相約長安·青春同行”——2024陝台文化交流周的部分參訪團於8月15日下午參觀了陝西省寶雞青銅器博物院（中評社 海涵攝） 中評社西安8月17日電（記者 海涵）參加“相約長安·青春同行”——2024陝台文化交流周的部分參訪團於8月15日下午參觀了陝西省寶雞青銅器博物院，瞭解周秦王朝的各個歷史側面，感受青銅文化魂之所在。



遠遠望去，寶雞青銅器博物院氣勢雄偉、新穎別致，以“平台五鼎”造型彰顯西周列鼎制度的深刻內涵。博物院內主陳列為“周秦文明之光”，分為西周王朝在寶雞發祥和秦國從寶雞崛起、“盛世吉金－－中國21世紀考古新發現特別展”、“岐山董家村西周窖藏專題展”等部分，匯集了寶雞地區考古發現的青銅器、玉器、陶器、金器等精品600餘件（組），展示了周族興起、古公遷岐、武王滅商、分封諸侯、周公禮制、秦君游獵、穆公稱霸等一系列重大史實。



雖然不少台灣嘉賓是第一次來到寶雞青銅器博物院，但對這裡卻並不陌生，他們告訴記者，“台北故宮陳列的毛公鼎就是來自這個地方。”



館藏精品之一“何尊”引得參訪團一行爭相拍照。“何尊”是西周早期貴族“何”鑄造的一件青銅酒器，通高38.5厘米、口徑29厘米、圈足底徑20×20厘米，重14.6千克。這件青銅酒器的特別之處在於，其銘文中“宅茲中國”是“中國”最早的文字記載。



“早在三四千年前的西周早期就有了‘中國’的叫法，並清清楚楚刻在了青銅器上，足以說明中華文化博大精深，也說明我們本來就是中國的子孫。”新黨主席吳成典表示，“來到實地參觀同在台灣讀書感覺很不一樣。”看了眾多青銅器，可以想到當年周公在這裡創制禮樂時感染了何其多中國子民。



據悉，2024陝台文化交流周以“弘揚中華文化，譜寫青春華章”為主題，以兩岸青年為交流主體，以中華文化交流為主線，是陝西省舉辦的規模最大的綜合性兩岸交流活動。主辦單位包括：陝西省政府台辦、陝西省教育廳、陝西省文旅廳、陝西省體育局、陝西省文物局、陝西省黃帝陵文化園區管委會，承辦單位是陝西省海峽兩岸交流合作促進會。參加此次活動的台胞共有400人，其中包括300名台灣青年。