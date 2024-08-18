謝大寧答中評：佛教為兩岸關係發展提供啟示

台灣佛光大學教授、孫文學校秘書長謝大寧（中評社 海涵攝） 中評社西安8月18日電（記者 海涵）台灣佛光大學教授、孫文學校秘書長謝大寧8月15日在“相約長安·青春同行”——2024陝台文化交流周活動上接受中評社記者採訪，他指出，兩岸佛教交流對於佛教發展具有非常關鍵性的作用。佛教講所謂的“和合”，這也應該成為推動兩岸交流的最基本的精神。



謝大寧隨參訪團一行參觀了法門寺，談及感受他表示，“法門寺是世界級國寶。法門寺地宮被發現的時候，我有看過相關報導，大概知道一些情況，但是不知道其中的精致程度。這次到了現場才發現，地宮裡邊不衹有一個佛骨舍利，更是展現了唐朝皇室的生活面貌。法門寺地宮中出土的文物很完整，讓我們對一千多年前的皇室生活以及皇家寺院的規格有了比較真實瞭解。這非常不容易，令人震撼。”



談及兩岸在佛教領域的交流，謝大寧說，應該積極推動兩岸佛教交流，“大陸佛教的希望在台灣，台灣佛教的希望在大陸。”



如何理解這句話？謝大寧表示，因為一些特殊因緣，這些年台灣佛教發展很快，無論是在佛教弘法亦或是佛教內涵發展方面都很傑出，具有劃時代意義。兩岸佛教系出同源，台灣佛教的發展應該可為大陸佛教發展提供很好的啟發。



“但另一方面，也要看到，台灣佛教的發展有其瓶頸。”謝大寧說，這種瓶頸表現在出家僧眾人數、規模拓展等方面，尤其是台灣佛教離開了大陸這塊最重要的土壤，這對其發展也是不利的。因此，星雲大師以前常講，台灣佛教一定要回來，如果不回來就會有局限性。從這個角度來看，兩岸佛教交流對於佛教發展具有非常關鍵性的作用。

