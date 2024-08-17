段心儀答中評：台文史教育不可取 傷害孩子

中華語文教育促進協會秘書長台北市立第一女子高級中學國文老師段心儀（中評社 海涵攝） 中評社西安8月17日電（記者 海涵）“相約長安·青春同行”——2024陝台文化交流周8月16日上午舉行兩岸中小學教育融合發展研討會。中華語文教育促進協會秘書長台北市立第一女子高級中學國文老師段心儀8月16日上午在會議期間接受中評社記者採訪時表示，台灣目前的文史教育非常不可取。希望台灣在教育上不要再繼續“去中國化”，應該回到正軌，教給孩子們面向未來應有的知識和理解。



段心儀說，兩岸教育方面的交流一直非常頻繁。疫情之前，我們經常接待大陸來的朋友，他們到台灣的中小學校瞭解台灣教育現況，也提供很多寶貴經驗，給我們很多啟發。這次來到大陸，看到各個學校的表現感覺很驚艶。“比如，這次去看的西安八十三中學，圖書館藏書非常豐富，學校對於學生自我學習的輔導也很到位。如果兩岸能夠多來往的話，可以互相取經、獲得更多益處。”



談及民進黨當局在教育領域的“去中國化”，段心儀指出，這種行為存心險惡。她說，台灣當前在歷史和國文方面的“去中國化”特別嚴重。在歷史方面，新課綱之後，小學到高中的十二年中，衹有兩個多月的時間學習中國史課程，並且內容也被大大壓縮。在國文方面，新課綱後，古文從過去的60篇減少為15篇，其中還有3篇在文學價值上完全無法跟過往的經典名作相提並論。因此，台灣學生對於“中國”這個概念是非常模糊的，這導致他們很容易被操弄。此外，這也造成台灣學生在文學上基礎不深厚，對於中華文化的理解比較膚淺和疏離。“這並非學生們的錯，而是有意的教育誤導造成的結果，這樣的文史教育給孩子們帶來很大傷害。”



“台灣目前的文史教育非常不可取，”段心儀呼籲，希望台灣在教育上不要再繼續“去中國化”，應該回到教育的正軌，教給孩子們面向未來應有的知識和理解。

