商務部：將推出一系列鼓勵外商投資舉措

商務部國際貿易談判副代表李詠箑（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月17日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於16日舉行新聞發布會，商務部國際貿易談判副代表李詠箑、山東省副省長宋軍繼介紹2024年跨國公司領導人青島峰會有關情況，並答記者問。李詠箑在回答記者提問時表示，黨的十八大以來，我國外商投資管理體制實現了歷史性的變革，推動我國的引資規模屢創新高，引資質量也持續地提升。這次三中全會圍繞“完善高水平對外開放體制機制”作出了一系列與外資工作相關的重要部署，下一步商務部將認真貫徹落實三中全會的部署，推出一系列鼓勵外商投資的舉措。



有記者提問道，黨的二十屆三中全會提出要深化外商投資促進體制機制改革，保障外資企業國民待遇，外資企業普遍比較關注這部分的改革，能否請您具體介紹一下有關情況？



李詠箑表示，大家都對黨的二十屆三中全會決定中的一句話印象深刻，那就是“開放是中國式現代化的鮮明標識”。而吸引和利用外資，就是我們對外開放的一個重要組成部分。黨的十八大以來，我國外商投資管理體制實現了歷史性的變革，推動我國的引資規模屢創新高，引資質量也持續地提升。這次三中全會圍繞“完善高水平對外開放體制機制”作出了一系列與外資工作相關的重要部署，下一步商務部將認真貫徹落實三中全會的部署，推出一系列鼓勵外商投資的舉措。



我們將繼續放寬外資市場准入，盡快修訂和發布新版外資准入負面清單，在全國範圍內實現製造業領域限制措施“清零”，推動在電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序的擴大開放。推動開展服務業擴大開放的試點示範。此外，我們還將修訂和發布《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》，進一步放寬外國投資者戰略投資上市公司的限制，拓寬外商投資的渠道，引導更多的優質外資進入資本市場長期投資。