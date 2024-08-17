宋軍繼：山東高水平對外開放市場優勢明顯

山東省副省長宋軍繼（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月17日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於16日舉行新聞發布會，商務部國際貿易談判副代表李詠箑、山東省副省長宋軍繼介紹2024年跨國公司領導人青島峰會有關情況，並答記者問。宋軍繼在回答記者提問時表示，山東是對外開放大省，我們高水平對外開放的市場優勢十分明顯，主要包括人口規模巨大、消費前景非常巨大、產業體系非常完備及投資需求旺盛等四個方面。下一步，我們將把山東的市場優勢轉化為合作的機遇，並與跨國公司的優勢結合好，激活高質量發展的“一池春水”，續寫“雙向奔赴”的新篇章。



有記者提問道，山東作為人口大省和沿海外貿大省，擴大高水平對外開放的市場優勢有哪些？下一步如何用好自身優勢，持續深化與跨國公司合作。



宋軍繼表示當今世界最稀缺的、最寶貴的資源是市場，山東是對外開放大省，我們高水平對外開放的市場優勢十分明顯。主要包括四個方面：



一個是，人口規模巨大。山東省的戶籍人口和常住人口都是超過1億，我們稱“雙過億”，勞動年齡人口超過6000萬，市場前景廣闊。



另一個是，消費前景非常巨大，去年全省社零額達到3.6萬億元人民幣，增長了8.7%，規模居全國第三位，這裡蘊含著巨大消費潛能。



再一個是，山東產業體系非常完備，山東擁有全部41個工業大類，超過100種重點產品的產量居全國前三位，去年服務業增加值接近5萬億元人民幣，支撐起全省經濟的“半壁江山”。