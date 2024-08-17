王波：圍繞“三個進一步”辦好青島峰會

青島市副市長王波（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月17日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於16日舉行新聞發布會，商務部國際貿易談判副代表李詠箑、山東省副省長宋軍繼介紹2024年跨國公司領導人青島峰會有關情況，並答記者問。青島市副市長王波在回答記者提問時表示，承辦好第五屆跨國公司領導人青島峰會是青島的光榮使命，也是我們的責任與擔當，我們將圍繞“三個進一步”使本屆峰會更加精彩、更富成效



有記者提問道，青島作為峰會舉辦地將採取哪些舉措，使本屆峰會更加精彩、更富成效？



王波表示，今年是習近平總書記向首屆峰會致賀信五周年，恰逢青島獲批全國首批沿海開放城市40周年，當前全市上下也正在深入地學習貫徹黨的二十屆三中全會精神和習近平總書記視察山東的重要指示要求，承辦好第五屆跨國公司領導人青島峰會是青島的光榮使命，也是我們的責任與擔當，我們將圍繞“三個進一步”使本屆峰會更加精彩、更富成效。



一是進一步展示青島的熱情與活力。青島城市魅力多元多樣，是中國首個上合組織旅遊和文化之都，被聯合國教科文組織授予“電影之都”稱號，是世界著名的帆船之都、啤酒之城，也是國務院確定的濱海旅遊度假城市、國家歷史文化名城。我們建立了“聯席會議＋8個專班”的高效服務機制，招募了多語種志願者和接待專員，為參會嘉賓提供國際化、專業化的高質量服務。我們誠邀跨國公司領導人來青島走一走、看一看，全方位感受這座城市的開放、時尚和活力，做到剛才陳飛廳長講的，“參加一次峰會，留下一段美好回憶”。