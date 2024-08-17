山東：跨國公司領導人青島峰會推出新設計

山東省商務廳廳長陳飛（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月17日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於16日舉行新聞發布會，商務部國際貿易談判副代表李詠箑、山東省副省長宋軍繼介紹2024年跨國公司領導人青島峰會有關情況，並答記者問。山東省商務廳廳長陳飛在回答記者提問時表示，今年是跨國公司領導人青島峰會的第五屆，從第一屆開始到現在，我們秉持著一個重大原則，就是要在峰會上突出跨國公司嘉賓的主體地位。做了著力為跨國公司領導人在峰會期間提供更大的發聲舞台、為跨國公司提供了更多更精準的項目選擇以及 著力為跨國公司提供更優質的參會體驗等新設計。



有記者提問道，剛才發布人介紹本屆峰會吸引了數百位跨國公司領導人參會，能否介紹一下聚焦跨國公司領導人這一主體，本屆峰會將開展哪些活動？有什麼亮點？



陳飛表示，今年是跨國公司領導人青島峰會的第五屆，從第一屆開始到現在，我們秉持著一個重大原則，就是要在峰會上突出跨國公司嘉賓的主體地位。今年我們在這方面做了新設計：



第一，著力為跨國公司領導人在峰會期間提供更大的發聲舞台。這次峰會我們搭建了更多的交流場景和對話平台，讓跨國公司領導人在峰會期間有機會發表真知灼見，增強交流互鑒。比如，我們今年增加了跨國公司發展論壇和跨國公司投資交流合作會，更多跨國公司領導人走上講台，全面地展示本領域發展的趨勢和行業洞察，描繪在中國增加投資的藍圖。再比如，今年首次設置了嘉賓採訪通道和融媒體直播間，為跨國公司領導人暢通與媒體交流、分享參加峰會的感受和收穫，創造了新的機會。我們真誠地歡迎各大媒體記者朋友，能夠來到我們的嘉賓採訪通道採訪跨國公司峰會的盛況。