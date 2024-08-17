商務部：將發布《跨國公司在中國》系列報告

商務部國際貿易經濟合作研究院副院長曲維璽（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月17日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於16日舉行新聞發布會，商務部國際貿易談判副代表李詠箑、山東省副省長宋軍繼介紹2024年跨國公司領導人青島峰會有關情況，並答記者問。商務部國際貿易經濟合作研究院副院長曲維璽在回答記者提問時表示，今年將第五次在峰會上發布跨國公司系列報告，本次報告主題是“跨國公司在中國：共享‘中國式現代化’新機遇”。希望能夠為跨國公司共享中國式現代化發展機遇，持續深耕中國市場提供一些思路和參考，促進跨國公司在中國實現更好發展。



有記者提問道，剛才發布人提到，本屆峰會會繼續發布《跨國公司在中國》系列研究報告，請問今年研究報告的主題是什麼？能否跟我們介紹一下本次報告的主要內容？



曲維璽表示，跨國公司領導人青島峰會已經成功舉辦了四屆，商務部研究院每年都發布《跨國公司在中國》系列報告，助力峰會越辦越好，剛才李代表也介紹了，今年將第五次在峰會上發布跨國公司系列報告，本次報告主題是“跨國公司在中國：共享‘中國式現代化’新機遇”。本次報告將聚焦兩個方面：一方面，系統闡述跨國公司對中國經濟增長的貢獻和獲得的收益，跨國公司是中國發展的直接參與力量，中國高質量發展的重要支撐和深度融入全球產業鏈供應鏈的重要紐帶。同時，跨國公司也在利潤收益增長、成本結構、要素配置優化等方面持續受益；另一方面，從市場空間、增長動能、對外開放等角度分析了推進中國式現代化為跨國公司帶來新的增長機遇，堅定跨國公司繼續深耕中國市場的信心。大家都知道，人口規模巨大的現代化促進國內統一大市場的建立，為跨國公司提供廣闊的市場需求空間。全體人民共同富裕的現代化也將推進城鄉融合和區域協調發展，推動新質生產力的創新發展，有利於跨國公司優化戰略布局。物質文明和精神文明協調的現代化，塑造了市場化、法治化、國際化一流的營商環境，為跨國公司提供了最佳的市場選擇。人與自然和諧共生的現代化，推進中國經濟社會的綠色轉型，助力跨國公司高質量發展。走和平發展道路的現代化，將打造更高水平開放平台，為跨國公司經營決策提供更多確定性。



最後，報告也提出鼓勵跨國公司加強研發的本土化建設，積極發展新興產業，優化區域投資布局等建議。希望能夠為跨國公司共享中國式現代化發展機遇，持續深耕中國市場提供一些思路和參考，促進跨國公司在中國實現更好發展。