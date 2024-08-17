香港經濟第二季溫和增長 全年增長預測維持

政府經濟顧問梁永勝闡述二零二四年第二季的經濟情況（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月17日電（記者 盧哲）香港特區政府16日發表《二零二四年半年經濟報告》和二零二四年第二季度的本地生產總值修訂數字。香港第2季經濟繼續錄得溫和增長，實質本地生產總值按年增長3.3%，與前值相同，增速比首季加快0.5個百分點。經季節調整後，按季增長0.4%。全年經濟增長預測維持在2.5%至3.5%，與5月覆檢時相同。



政府經濟顧問梁永勝闡述二零二四年第二季的經濟情況，以及最新的二零二四年全年本地生產總值和物價預測。報告指出，香港經濟在二零二四年第二季繼續錄得溫和增長。對外環節方面，整體貨物出口繼續強勁增長，服務輸出則增長放緩。本地方面，整體投資開支進一步上升，但私人消費開支轉為輕微下跌。實質本地生產總值按年增長3.3%，上一季上升2.8%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升0.4%。



對貨物的外部需求持續，支持香港整體貨物出口在第二季繼續按年實質強勁增長7.5%。輸往內地的出口繼續顯著上升。輸往美國的出口回復明顯增長，輸往歐盟的出口跌幅收窄。輸往多個亞洲主要市場的出口亦見改善。與此同時，服務輸出增長放緩至1.4%。運輸服務輸出隨著旅客及區內貿易往來增加而錄得進一步增長。金融服務輸出回升。商用及其他服務輸出繼續溫和增長。旅遊服務輸出則在旅客消費模式改變和港元匯率高企下轉為下跌。



本地方面，私人消費開支在第二季轉為按年實質輕微下跌1.5%，主要是受到市民消費模式改變所影響。與此同時，整體投資開支隨著整體經濟增長而進一步上升6.0%。