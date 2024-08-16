國台辦：民進黨當局惡意歪曲懲“獨”措施

中評社北京8月16日電／針對民進黨當局歪曲懲“獨”措施、混淆違法行為和兩岸正常交流的言論，國務院台辦發言人朱鳳蓮16日應詢表示，民進黨當局有關言論完全是惡意歪曲、誤導輿論。他們故意混淆極少數“台獨”頑固分子和廣大台灣同胞，故意混淆間諜違法犯罪行為和兩岸人員正常交流活動，不但意圖欺騙、恐嚇台灣民眾，損害台灣民眾利益，更企圖掩蓋其謀“獨”挑釁分裂國家和破壞兩岸關係的險惡用心。



有記者問：民進黨當局日前稱，大陸有關部門“用模糊不明確的法律濫權羈押，將主張民主自由的台灣人民都當成‘台獨’分裂勢力或間諜”；對台進行“恫嚇”，並遂行“認知作戰”。對此有何評論？朱鳳蓮答問時作上述表示。



朱鳳蓮指出，“台獨”是台海和平穩定最大威脅，是導致台海兵兇戰危、社會撕裂對立、民眾利益受損的禍根亂源。衹有清除破壞兩岸關係的害群之馬，才能真正維護台海和平穩定、切實保障台灣同胞利益福祉。兩岸民眾高度支持有關依法懲“獨”措施，充分認識到依法懲治的是極少數涉“獨”言行惡劣、謀“獨”活動猖獗的頑固分子，不涉及廣大台灣同胞。



朱鳳蓮表示，我們堅定支持兩岸正常、健康交流往來，依法保護台灣同胞合法正當權益。希望在安全健康的交流環境中，讓兩岸同胞安心交流，放心往來。