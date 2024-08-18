中評現場：兩岸同胞共研中華歷史文化傳承

會議現場（中評社 海涵攝） 中評社北京8月18日電（記者 海涵）“相約長安·青春同行”——2024陝台文化交流周8月14日上午在陝西西安舉行中華歷史文化傳承與發展研討會，兩岸文物愛好者及青年學生在會上就如何共同弘揚中華優秀傳統文化進行探討。



陝西省文物局副局長錢繼奎致辭時表示，陝西是中華民族和華夏文明的重要發祥地，百萬年的人類史、一萬年的文化史、五千年的文明史在陝西這片土地上留下了得天獨厚的文化遺產資源，書寫了中國歷史發展脈絡的精彩華章。中華民族文化堅韌智慧、博大精深，文化傳承任重道遠，文物和文化遺產承載著中華民族的基因和血脈，是兩岸同胞共同創造的中華文明和共同擁有的精神家園，也是我們生生不息的根與魂。保護傳承好文化遺產是兩岸同胞共同的使命。希望兩岸同胞能夠攜起手來，齊心協力保護文化遺產，爭取中華文脈澤被千秋後世。



陝西省台辦副主任王政君致辭時表示，在人類五千年的文明發展史中，中國人民創造的中華文明是中華民族獨特的精神標誌，是維繫全世界華人的精神紐帶，也為人類文明進步作出了重大貢獻。兩岸同胞同根同源，血脈相連，骨肉相親，作為華夏子孫，我們引以為傲。此次研討會的舉行不僅是為了回顧歷史，更是為了實現歷史的傳承和發展。



台灣孫文學校總校長張亞中表示，中華文明有五千年的悠久歷史，一直綿延至今從未中斷，而且也會繼續下去。相較而言，世界其他幾大文明都有中斷甚至走向消沉。作為炎黃子孫，我們該是多麼驕傲。作為中華民族一份子，我們可以感受到祖先可歌可泣的偉大建築和藝術品。歷史文化的傳承不僅在於歷史的場景，更重要的是精神文明內涵。“孫文學校在台灣堅決深耕中華文化，也出版了一些歷史文化書籍，跟台灣有識之士一起捍衛中華文化，讓中華民族的精神文明能夠持續在台灣發揚光大。”

