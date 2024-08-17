訪港旅客平均消費減少 同比下跌近一成

政府經濟顧問梁永勝闡述二零二四年第二季的經濟情況（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月17日電（記者 盧哲）香港特區政府16日發表《二零二四年半年經濟報告》和二零二四年第二季度的本地生產總值修訂數字。香港第二季經濟繼續錄得溫和增長。訪港旅客在第二季按年上升17.2%至990萬人次，相常於二零一八年同期水平的66%。但旅客消費較一年前實質下跌8.8%。其中第二季過夜旅客的人均消費5400元，去年第二季是7400元，今年旅客的平均消費減少。



政府經濟顧問梁永勝闡述二零二四年第二季的經濟情況，以及最新的二零二四年全年本地生產總值和物價預測。報告指出，香港經濟在二零二四年第二季繼續錄得溫和增長。其中，香港旅遊業繼續復甦，但復甦步伐放緩。訪港旅客在第二季按年上升17.2%至990萬人次，相常於二零一八年同期水平的66%。內地訪港旅客(佔季內訪港旅客總人次的75%)較一年前上升10.3%至740萬人次。來自其他短途市場和長途市場的訪港旅客分別較一年前上升40.9%和51.8%至170萬和80萬人次。



按留港時分析，過夜旅客和不過夜旅客分別較一年前上升16.3%和18.0%至490萬和500萬人次。輿此同時，在旅客消費模式改變和港元匯率高企下，以旅遊服務輸出計算，旅客消費較一年前實質下跌8.8%。



服務輸出增長放緩至1.4%，旅遊服務輸出下跌8.8%，反映訪港旅客人次增長減慢。梁永勝說，受旅客消費模式改變及港元匯率高企影響，第二季過夜旅客的人均消費5400元，但去年第二季是7400元，今年旅客的平均消費減少。他說，隨著中央推出多項惠港措施，包括優化個人遊計劃及提高內地居民免稅額度等，以及特區政府大力提振經濟，全年舉辦約210項盛事，相信對旅遊業及本地消費均有支持作用。