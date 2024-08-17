政府經濟顧問：美國減息有助提振環球經濟信心

政府經濟顧問梁永勝闡述二零二四年第二季的經濟情況（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月17日電（記者 盧哲）香港特區政府16日發表《二零二四年半年經濟報告》和二零二四年第二季度的本地生產總值修訂數字。政府經濟顧問梁永勝在此間表示，如果美國減息，相信香港亦會跟隨，但仍然需要視乎整體市場狀況，決定本港的減息時機。相信即使實體經濟未能完全跟隨，美國減息亦能提振環球經濟信心。



政府經濟顧問梁永勝在當天記者會闡述二零二四年第二季的經濟情況，以及最新的二零二四年全年本地生產總值和物價預測。報告指出，住宅物業需求管理措施撤銷後，住宅物業市場在第二季初期非常活躍，但其後隨著積壓需求減退而逐步轉靜。由於美國減息預期降溫，市場氣氛在季內愈趨審慎。



整季合計，住宅售價下跌，多家發展商以保守的訂價策略推出新樓盤。交投量方面，送交土地註冊處註冊的住宅物業買賣合約數目在四月飆升至8551份，是自二零一二年十月以來的最高水平，但其後在五月和六月下跌至5546份和3856份。第二季送交註冊的買賣合約總數為17953份，較上一季增加83%，較去年同期增加47%。



整體住宅售價在第二季內錄得2%的跌幅，當中四月的輕微升幅被五月和六月的跌幅抵銷有餘。市民的置業負擔指數在第二季幾無變動，約為65%，仍高於二零零四至二零二三年期間54%的長期平均數。與此同時，整體住宅租金在第二季內上升2%。非住宅物業市場仍然疲弱。儘管已從上一季的低位略為回升，所有主要市場環節的交投活動普遍維持疏落。售價和租金進一步下跌。