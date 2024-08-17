香港最新失業率維持3%不變

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月17日電（記者 盧哲）香港特區政府16日發表《二零二四年半年經濟報告》和二零二四年第二季度的本地生產總值修訂數字。香港第二季經濟繼續錄得溫和增長。其中，勞工市場在第二季維持緊絀。經季節性調整的失業率維持在3.0%的低水平，與上一季相同。就業不足率亦處於1.2%的低水平，儘管略高於上一季的1.1%。就業收入繼續錄得穩健增長。



根據政府統計處16日發表的最新勞動人口統計數字（即二零二四年五月至七月的臨時數字），二零二四年五月至七月經季節性調整的失業率為3.0%，與二零二四年四月至六月的數字相同。與二零二四年四月至六月比較，在二零二四年五月至七月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。



勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，香港勞動人口的升幅加快，上升8400人至3826400人，總就業人數進一步上升5300人至3708600人。失業人數輕微上升3100人至117800人。二零二四年五月至七月各個行業的失業率與上一個三個月期間相比變動不一。零售業和餐飲服務活動業的失業率分別上升0.4個百分點和0.3個百分點至4.3%和5.0%。一些其他行業的失業率亦上升，尤其是製造業。另一方面，不少行業的失業率下跌，尤其是進出口貿易及批發業、住宿服務業、運輸業、保險業和地產業。



展望將來，孫玉菡表示，由於市民和旅客消費模式轉變所帶來的挑戰，與消費相關行業的就業情況或會面對一些壓力。不過，經濟繼續增長會對勞工需求帶來支持，整體勞工市場短期內料會維持偏緊。



