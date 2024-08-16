中老緬泰外長舉行非正式會晤

中評社北京8月16日電／據外交部網站：當地時間2024年8月16日，中國、老撾、緬甸、泰國在泰國清邁舉行四方外長非正式會晤，中共中央政治局委員、外交部長王毅，老撾副總理兼外長沙倫賽，緬甸副總理兼外長丹穗，泰國外交部次長艾斯麗出席。



王毅表示，中老緬泰比鄰而居，“同坐一條船、共飲一江水”。我們之間有著漫長邊界線和悠久交往史，比其他國家更瞭解緬甸的特殊國情，更有能力和意願為緬甸提供幫助。沒有人比緬甸的鄰居更希望緬甸恢復穩定和發展。我們都滿懷誠意善意，希望協助緬方推動局勢降溫回穩。當前緬甸局勢仍令人擔憂。在緬甸問題上要堅守三條底線，即緬甸不能內亂內戰，不脫離東盟大家庭軌道，不允許外部勢力肆意滲透干預。



王毅指出，中國對緬友好政策面向全體緬甸人民。我們始終堅持不干涉內政原則，支持緬甸維護主權和國家統一，支持緬甸通過對話協商實現國內和解，支持緬甸找到符合自身國情的發展道路。



王毅就此提出幾點建議：一是共同支持緬甸依法有序推進國內和平和解進程。緬方提出的第三版“五點路線圖”有助於實現這一目標，應予理解和尊重，同時積極探討新的“五點路線圖”同東盟“五點共識”的契合點，相互促進，形成合力；二是共同支持緬甸人民渡過當前難關。歡迎各方向緬甸提供人道主義援助，任何援助都應尊重緬政府和人民意願，真正用於保障民生，而不得用於製造對抗衝突。推進對緬務實合作，助緬加強自身能力，為防止衝突創造有利經濟社會條件。三是共同支持以東盟方式妥善處理緬甸問題，支持東盟保持團結，支持東盟中心地位，警惕域外勢力攪局亂局，激化矛盾。

