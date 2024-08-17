快評：不嚴懲相關責任人　撞船事件難善了

中評社快評／“2·14”惡性撞船事件餘波未了，金門地檢署16日公佈事件“調查結論”，涉事海巡人員不起訴，也即沒有刑責。國台辦16日晚間表態“不能接受”，再次要求台灣應嚴厲懲處責任人。



國台辦發言人朱鳳蓮16日應詢表示，我們注意到台有關部門公佈了“2·14”惡性撞船事件“調查結論”。所謂“調查結論”罔顧事實，刻意推卸責任，我們對此不能接受。台有關方面應如實公佈事實真相，嚴厲懲處責任人，確保今後不再發生類似事件。



今年2月14日，台灣方面稱一艘大陸福建籍快艇越界捕魚，金門海巡獲報趕往追緝，快艇翻船4人墮海，2人死亡，事件引發關注，大陸嚴厲譴責，提出多項嚴正要求。2月19日起，大陸海警在廈金海域開展常態化執法巡查。



7月30日上午，兩岸關於“2·14”撞船事件的協商在金門舉行，雙方簽署協商共識，陸方代表隨後搭乘航班返回泉州，臨走前仍然要求台方公布真相，處理涉事人員。外界認為，撞船事件的善後處理至此告一段落。



金門地檢署16日公佈的事件“調查結論”，過不了大陸這一關，國台辦表態“不能接受”，說明事件難真正善了，對兩岸後續的交流交往將產生不利影響。可以預見，大陸海警在廈金海域的常態化執法巡查將持續進行下去。