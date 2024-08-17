“梯度有序”優化產業布局

中評社北京8月17日電／據經濟日報報導，《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出，完善產業在國內梯度有序轉移的協作機制，推動轉出地和承接地利益共享。



推動產業有序轉移，是優化生產力空間布局、促進區域協調發展的重要途徑，也是保持產業鏈供應鏈安全穩定、建設現代化產業體系的迫切需要。產業轉移本質上是產業競爭力的動態調整。我國中西部地區發揮資源豐富、要素成本低、市場潛力大的優勢，積極承接國內產業轉移，不僅有利於促進區域協調發展，加快中西部地區新型工業化步伐，也有利於推動東部地區產業轉型升級，優化全國產業空間布局。



國內產業轉移已初步形成梯度有序的態勢。近年來，產業轉移規模持續擴大，質量水平顯著提升，空間布局不斷優化。中部地區在承接產業轉移中發揮著“領頭雁”作用，西部地區大力承接東中部新興產業和勞動密集型產業轉移，東部地區加快承接全球價值鏈高端環節的步伐，東北地區產業轉型升級不斷突破。通過產業轉移，我國產業集聚集群發展水平加速提升，成為引領帶動區域產業差異化特色化發展、提升製造業核心競爭力的重要載體。



完善產業國內梯度有序轉移協作機制，首先要堅持差異化發展。政府要在關鍵領域和關鍵環節發揮引導作用，提出產業轉移和承接的重點方向，通過政策引導優化產業布局，支持各地充分發揮自身比較優勢，形成各區域產業發展相互促進、協同發展的格局。各地要因地制宜，根據本地產業水平、資源禀賦、優勢基礎，選擇適合的承接產業，從而避免區域間同質化惡性競爭、重復投資浪費資源等。尤其要注意，承接產業轉移後，當地政策協同、配套服務、基礎軟硬件設施等都要跟上，才能讓轉移項目“接得穩、留得住、長得好”。



要緊密結合發展新質生產力。我國正加大力度發展新質生產力，立足這一目標，推動產業轉移也要有新思路。要創新東中西部開放平台對接機制，支持共建產業園區，深化對口合作，推動產業互補、人員互動、技術互學。加強科技創新合作，更好發揮國家高新區等各類園區作用，促進科技成果跨區域孵化轉化，因地制宜發展新質生產力。各地要將產業轉移與產業升級同步進行，在轉移中促升級求突破，推動傳統產業向新向高延伸，以高質量發展為方向，不斷提升產業“含新量”“含綠量”，發展新質生產力。

