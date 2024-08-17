從7月份數據　看我國經濟增長點

中評社北京8月17日電／據新華社消息，國家統計局8月15日發布數據顯示，7月份國民經濟運行總體平穩、穩中有進。7月份，我國經濟有何亮點？來聽專家解讀。



7月份，全國規模以上工業增加值同比增長5.1%，環比增長0.35%。八成行業、近六成產品實現增長。裝備製造業繼續發揮“壓艙石”作用，增加值同比增長7.3%，比上個月加快0.4個百分點。服務業生產指數同比增長4.8%，比上個月加快0.1個百分點。



中國宏觀經濟研究院對外經濟研究所研究員李大偉認為，新質生產力培育取得了可喜的成績，最為典型的指標高技術製造業增加值的增速是明顯快於規模以上工業增加值的同比增速，而且相較上個月也有明顯加快。



連日來，記者在製造業大省河南走訪看到，新能源客車、盾構機等“硬核”“新國貨”暢銷海外，高質量發展助力中國“智”造加速“出海”。



7月份，貨物進出口總額同比增長6.5%，比上月加快0.7個百分點。中國宏觀經濟研究院對外經濟研究所研究員李大偉分析，在出口商品結構中，一些高新技術產品占比的增速是明顯上升的。同時，很多高新技術產業發展所需要的進口設備增長也很快，為未來下一步製造業的投資或者說製造業增加值的增長創造了良好的有利條件。



7月以來，全國陸續進入“暑期模式”，從東到西，從南到北，各地暑期新業態、新模式、新場景不斷湧現，夏日經濟活力正持續釋放。



展望下階段，國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華說，既要增強風險意識和底線思維，採取有力措施，積極應對風險挑戰，又要保持戰略定力，堅定發展信心，看到我國經濟發展仍是有利條件強於不利因素，穩中向好、長期向好的發展態勢不會改變。