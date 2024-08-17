王毅：瀾湄合作已成為地區合作“金色平台”

（圖源：外交部網站） 中評社北京8月17日電／據外交部網站消息，當地時間2024年8月16日，瀾滄江—湄公河合作第九次外長會在泰國清邁舉行。會後，中共中央政治局委員、外交部長王毅同泰國外交部次長艾斯麗共同會見記者。



王毅表示，瀾湄合作第九次外長會剛剛成功舉行，會議達成廣泛共識，取得豐碩成果。我們一致認為，瀾湄合作的引領作用更加明顯，已成為地區合作的“金色平台”。中國同湄公河五國的戰略互信不斷加深，實現了雙多邊命運共同體全覆蓋，共同走在構建人類命運共同體的時代前列。中老鐵路、中泰鐵路、金港高速等戰略項目持續釋放黃金大通道綜合效應。中國與湄公河五國貿易比10年前翻了一番，今年上半年突破2000億美元，再創新高。六國打造的瀾湄甘泉行動、豐收瀾湄、綠色瀾湄計劃等項目集群成果亮眼，造福民生。隨著中泰、中老免簽政策落地，六國民眾往來更加方便，瀾湄人民日益“親如一家”。



我們一致認為，瀾湄合作的戰略影響更加突出，對地區和平發展具有重要意義。當前國際形勢變亂交織，不確定難預料因素明顯增多，瀾湄國家加強團結合作、攜手應對風險挑戰，是共同利益之需，也是國際社會期待。今年是和平共處五項原則發表70周年。我們將共同弘揚五項原則精神，堅持團結協作正確方向，做彼此信賴的好鄰居、好夥伴。我們要發揚馳而不息的“推土機”精神，不折不扣，扎實推進，構建更為強韌的瀾湄流域經濟發展帶，助力東盟縮小發展差距。我們將堅持真正的多邊主義和開放的區域主義，反對“小院高墻”，反對“脫鈎斷鏈”，反對搞排他性小圈子，以自身的穩定性、確定性為地區乃至世界持久和平與發展作出“瀾湄貢獻”。

