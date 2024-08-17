美跑手陽性獲“放生”　田聯誠信委提上訴

位於瑞士洛桑的世界反興奮劑機構（WADA）。圖源：路透社 中評社北京8月17日電／據大公報報導，據路透社、新華社報導：獨立於世界田聯的田徑誠信委員會（AIU）14日宣布，已就美國選手奈頓（Erriyon Knighton）興奮劑檢查呈陽性仍獲准參賽一事，向國際體育仲裁法庭（CAS）提起上訴。奈頓在今年3月被檢測出類固醇（群勃龍）呈陽性，但仍被美國反興奮劑機構（USADA）批准參加巴黎奧運會。



奈頓是200米少年和青年世界紀錄的保持者。在今年3月26日的興奮劑賽外檢測中，奈頓被查出呈類固醇（群勃龍）陽性，這種物質能夠顯著提高力量和爆發力，被世界反興奮劑機構（WADA）列入《禁用清單》中。USADA在6月全美奧運田徑選拔賽開始前宣布調查結果，稱奈頓的陽性結果是由於食用了受污染肉類，運動員本人並無過失，決定不對其實施禁賽處罰，並允許他代表美國參加巴黎奧運會。由於這一決定，奈頓得以參加美國國內的選拔賽，最終在奧運會男子200米決賽中獲得第四名。200米比賽後，奈頓沒有到混合採訪區接受採訪便悄悄離開，未對興奮劑陽性事件進行回應。



AIU是世界田徑組織於2017年成立的獨立機構，負責管理田徑運動的誠信問題。根據官網紀錄，AIU於8月8日，即奧運會男子200米決賽當天，對奈頓提起上訴。